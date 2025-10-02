Benevento, visita a sorpresa dell'Antidoping: allenamento rimandato La squadra si allenerà nel primo pomeriggio. e poi si metterà in viaggio per Latina

Visita a sorpresa stamattina della Commissione Antidoping (la Nado Italia che fa capo al Coni). E' il protocollo Uefa che lo impone: visto che il controllo post gara è ormai un'arma che spesso fa cilecca. I giallorossi prima della seduta di allenamento prevista hanno visto spuntare aghi e provette per i prelievi di prassi. Risultato: la seduta di rifinitura mattutina è andata a farsi benedire.

Per fortuna la squadra, pur dovendo andare in trasferta domani (sarebbe il caso che anche gli addeti dell'antidoping fossero più attenti alle problematiche delle società) non aveva voli impellenti da prendere, per cui Auteri ha spostato la seduta di allenamento nel primo pomeriggio. In fondo a Latina si viaggia col bus societario e anche un piccolo ritardo nell'orario di partenza non potrà portare conseguenze. Disagio però sì: giovedì è un giorno infrasettimanale quando non si deve giocare il venerdì. E non ci meraviglieremmo che gli addetti dell'Antidoping non fossero neanche a conoscenza del calendario della serie C.