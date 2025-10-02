Latina-Benevento, ecco i convocati di Auteri

Il Benevento è partito alla volta di Latina, con Auteri che ha convocato ventiquattro elementi per la trasferta del Francioni. Mancano all'appello Viscardi, Tsingaras, Nardi e Simonetti. Regolarmente a disposizione Scognamillo e Prisco.
Latina-Benevento, ecco l'elenco dei convocati
PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia;
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Viscardi, Tsingaras, Nardi, Simonetti.