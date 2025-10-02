Confindustria Benevento, Ivpc e Its: in Trentino il viaggio delle opportunità Con Dolomiti Energia la firma del protocollo per la formazione dei studenti sanniti

Le chiamano se vuoi... opportunità. Quelle che nascono da un percorso formativo. E che vivono in un “insieme” costituito da imprese, famiglie e scuole. Nasce così il protocollo d'intesa tra Its Energy Lab, Dolomiti Energia e Ivpc, promosso da Confindustria Benevento. Una intesa che porterà a visite e a stage presso le due aziende rivolte agli studenti dell'Its sannita. Per quel punto d'incontro tra offerta e domanda. Per costruire il futuro di coloro che nel lavoro e per il lavoro custodiranno i loro sogni. Il protocollo non si è consumato all'interno di fogli di carta imbrattati di inchiostro. Le parti interessate hanno indirizzato lo sguardo oltre l'orizzonte. C'è stata una visita di rappresentanti dell'Its Energy Lab e di Confindustria Benevento, accompagnati dai dirigenti dell'Ivpc per conoscere la realtà aziendale di Dolomiti Energia.

Interessante ed emozionante è stata la visita alla centrale idroelettrica di Riva del Garda. Un gioiello di architettura e di ingegneria costruito negli anni '20 e progettato dall'architetto di Gabriele D'Annunzio, Giancarlo Maroni. Non solo una visita ma anche un tuffo nel passato e in quella storia caratterizzata dalla passione e dai sacrifici di tante generazioni. Dopo il tour ci sono stati diversi interventi che hanno portato ad un quadro chiaro dell'organizzazione di Dolomiti Energia. Dulcis in fundo c'è stata la firma del protocollo che ha visto tra i protagonisti la presidente del gruppo Dolomiti Silvia Arlanch: “Sono molto orgogliosa di questa intesa – le sue parole – per formare i giovani e dare loro l'occasione attraverso stage di crescere in termini di competenze perché anche noi come azienda abbiamo bisogno di lavoratori preparati e di giovani motivati e pronti a tuffarsi nel settore dell'energia”.

Non poteva mancare la presenza del presidente Ivpc e Confindustria Benevento, Oreste Vigorito: “Mesi fa in occasione di una visita a Benevento di Dolomiti è nata questa idea che con la costanza di tutte le parti ha portato alla firma del protocollo. È stato fatto un grande lavoro per far conoscere il mondo della formazione e dell'Its ed ora con l'inserimento di questa importante collaborazione ci saranno ulteriori benefici per il territorio sannita. Si prevede uno scambio di persone che potranno crescere nel campo delle energie rinnovabili. Ci saranno moltissimi investimenti in questo settore, da qui l'intento di formare nuove figure professionali”.

Soddisfatto anche il presidente dell'Its Energy Lab, Gabriele Fasano: “E' stata una esperienza bellissima e un momento importante per noi come Its avendo bisogno di nuove sinergie con grandi aziende come quella del presidente Vigorito e di Dolomiti. È necessario che il nostro modello formativo esca anche dai confini della Regione Campania per dare la possibilità ai nostri ragazzi attraverso stage e incontri con manager di formarsi e magari di essere assunti in questo settore”.

Instancabile il lavoro per far conoscere il mondo dell'Its sannita di Clementina Donisi, presidente Piccola Industria, Confindustria Benevento presente anche lei alla due giorni: “Crediamo fortemente nel progetto dell'affiancamento e della crescita dei nostri giovani nel settore delle energie rinnovabili e questa visita rappresenta un tassello importante e strategico per quel progetto che ha portato alla scelta del nostro comparto aziendale di accogliere nella 'casa' di Confindustria Benevento l'Its Energy Lab”. Presenti anche due studenti sanniti Andrea Feleppa e Donato Rivetti.

L'iniziativa ha portato anche alla visita del progetto Manifattura, Green Innovation Factory, un parco tecnologico dedicato all’innovazione Green, che sorge a Rovereto, in quello che fu dal 1854 uno dei più rappresentativi tabacchifici dell'impero austro – ungarico. Tra le materie affrontate quelle dell'economia circolare, dell'edilizia intelligente, della mobilità sostenibile, delle energie pulite e dell'industria dello sport. Ci sono stati i saluti del direttore di Confindustria Trento Roberto Busato: “In un momento particolare che stiamo vivendo nel nostro paese e in tutto il mondo è fondamentale fare rete e avere scambi su tematiche importanti con un focus sulle tecnologie green”.

Confronto e incontro tra le due realtà. Un passo ulteriore quello di Confindustria Benevento come ha sottolineato la direttrice Anna Pezza: “La visita in Trentino rientra tra le azioni di conoscenza di modelli virtuosi, di sviluppo territoriale e imprenditoriale che stiamo portando avanti. Dopo la visita dello scorso anno nell'ecosistema dell'innovazione di Bergamo, quest'anno abbiamo voluto scoprire i modelli virtuosi di gestione ambientale ed energetica. Il Trentino è un territorio di eccellenza che ha molto da insegnare ed è stato un elemento positivo che in questo interscambio sia stato proprio il partenariato tra due aziende, Ivpc e Dolimiti Energia, a generare il network tra le due associazioni".