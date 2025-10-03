Auteri amaro: "Non abbiamo giocato male, ma bisogna essere più risoluti" Sul rigore non concesso: "Ho avuto l'impressione che ci fosse. Ma l'arbitro ha deciso così"

Gli servirà più di un ripasso alla squadra giallorossa per imparare a giocare una partita “sporca”. Della squadra “ignorante” che aveva auspicato Auteri, non c'è molta traccia a Latina. E' la squadra pontina a giocare con i criteri della serie C: agonismo esasperato (domandare a Salvemini delle “cure” che gli ha riservato Parodi...), sublimazione dell'unica vera azione d'attacco congegnata in attacco. Ironia della sorte: le “torri” giallorosse si sono fatte buggerare da un colpo di testa di un Ekuban che segna proprio raramente.

Il Benevento torna dal Francioni con la seconda sconfitta stagionale e si prepara a perdere subito il suo primato. Non è questo l'aspetto più negativo, ma quello di una squadra che non tira in porta che a colpo sicuro, e fallisce le uniche occasioni propizie che le capitano (Lamesta, Salvemini). E, nella serata storta in terra pontina, c'è anche il solito rigore che l'arbitro al Fvs non concede (chissà perchè?).

Il tecnico: "Una lettura errata ed abbiamo preso gol"

Auteri è scuro in volto, ma non ha accuse da formulare: “Abbiamo fatto una buona partita, poi si possono raccontare tante storielle. Sapevamo che avrebbero giocato così, non siamo stati risoluti, anche se abbiamo creato tanto. In alcuni momenti siamo stati anche arrembanti, su una lettura errata abbiamo preso gol. La C in alcuni momenti è questa. Il calcio purtroppo a volte è così: avevamo seminato dei meriti, non siamo stati bravissimi a chiudere delle situazioni. La squadra ha corso, ha anche giocato bene, poi i contenuti tecnici spesso si annullano. L'abbiamo persa, purtroppo è capitato”.

Scognamillo "out": l'assenza si è avvertita

Assenze pesanti quelle di Scognamillo e Prisco: “Scognamillo abbiamo preferito non impiegarlo, avrebbe rischiato e invece in due tre giorni risolverà il problema. Ho fatto una scelta diversa (mettendo Ricci e non Romano) e proprio nell'azione del gol abbiamo pagato dazio. Non ci siamo posizionati bene, anche se è stato un gol abbastanza casuale. Nel momento migliore nostro, abbiamo preso gol. Andiamo avanti, ma bisogna fare le giuste analisi. Il piccolo rammarico rimane per le occasioni create che non siamo riusciti a sfruttare”.

Seconda sconfitta amara

Due sconfitte in otto giornate cominciano a diventare troppe per una squadra che vuole vincere il campionato... “Bilancio pesante? Possiamo dire tante cose, ma le due sconfitte sono state un po' strane. Possiamo dire di tutto, che in casa abbiamo una faccia, fuori un'altra. Ma piano coi giudizi. In una partita dall'impatto agonistico forte, abbiamo fatto la nostra parte. Comunque non meritavamo di perderla”. Un capitolo a parte il rigore non assegnato dall'arbitro al Fvs... “Il rigore? Ho avuto l'impressione che ci fosse, l'ho anche rivisto... L'arbitro ha deciso così, qualche dubbio mi rimane. Ma le decisioni non si possono confutare. Anche dal punto di vista fisico abbiamo finito in crescendo... Se gira un po'... magari riesci a raccogliere quello che meriti... Magari non ci capiterà più, anche se giocheremo ancora con più attenzione”.