Bruno: "Per noi anche un po' di fortuna. Il Benevento è la squadra più forte" "Per il Latina gran merito alla difesa e al centrocampo. Ma tutti si sono sacrificati"

Alessandro Bruno mantiene la tradizione favorevole contro il “suo” Benevento e lo batte anche questa prima volta in cui lo affronta da allenatore: “Era una partita importante per noi, giocata bene, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Ci serve per l'autostima”. Il Benevento capolista alla fine ha mostrato dei limiti: “Credo che il Benevento sia la squadra più forte del campionato e arriverà fino in fondo, e forse ha anche qualcosa in più delle altre. La stima nei confronti di Auteri è immensa e gli auguro le migliori fortune”.

Eppure la squadra giallorossa è già alle seconda sconfitta in appena otto partite: “Due sconfitte? Siamo all'inizio del campionato, hanno perso in maniera immeritata a Casarano e anche qui non gli è andata proprio bene. Il Benevento non lo scopro io, è una squadra forte in tutti i reparti e arriverà fino in fondo per giocarsi la vittoria”.

Il Latina è al terzo clean sheet consecutivo: “Stiamo lavorando da qualche settimana su un assetto tattico diverso, grande merito alla difesa e al centrocampo. Ma tutti si sono sacrificati. Il Benevento ha avuto qualche occasione per fare gol, ma non l'ha sfruttata. Bravi noi, ma anche loro poco lucidi nel concretizzare”.