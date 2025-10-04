Benevento, mercoledì seduta a porte aperte La squadra è già tornata in campo per il primo allenamento

Subito in campo come d'abitudine (seduta all'Imbriani oggi alle 10,15) per consentire a chi non ha giocato a Latina di rimettersi in movimento e per un lavoro di scarico per quelli che invece hanno giocato al Francioni. Poi ci si ferma domenica e lunedì. Ripresa prevista martedì 7 ottobre alle 16, sempre all'Imbriani. Il giorno dopo, mercoledì 8, è prevista una doppia seduta (10,15 al mattino) con quella programmata di pomeriggio alle 16 che sarà aperta al pubblico.

Giovedì 9 si replica di pomeriggio alle 16, venerdì 10 la seduta di allenamento è programmata al mattino alle 10,15. Sabato 11 di nuovo di pomeriggio alle 16, subito dopo ritiro a Venticano. Il giorno dopo, domenica 12, alle 17,30 c'è la sfida con il Team Altamura al Vigorito alle 17,30.