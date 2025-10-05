Serie C: pari col brivido tra le due prossime avversarie del Benevento Finisce 2 a 2 all'ultimo minuto tra Altamura e Potenza. Salernitana di nuovo in testa da sola

Non sono mancate le emozioni in questo sabato dell'ottava giornata. La Salernitana s'è ripresa il primato solitario, ma fa ancora una volte sorcere il muso ai suoi supporters. A nessun è sfuggito che la difesa non sia parsa irreprensibile: il 3 a 2 finale premia i granata, ma la Cavese ha alzato bandiera bianca solo dal punto di vista della struttura fisica. Prosperi ha manifestato tutto il suo rammarico affermando che i suoi “aquilotti” questa sconfitta non l'avrebbero meritata.

La classifica cambia fisiononia anche dietro la strega. Si avvicinano ad una sola lunghezza sia il Catania che il Casarano. Gli etnei non sbagliano il colpo contro il debole Siracusa, i salentini passano al Pinto, sotterrando la Casertana sotto tre reti.

Due pareggi alle 17,30. 0 a 0 tra Sorrento e Monopoli, 2 a 2 tra Altamura e Potenza, le due prossime avversarie della strega. Lucani in vantaggio di due reti, ma altamurani mai domi. Prima il gol di Grande al 72', poi il pari del giovane Simone che ha trovato il gol al 92'. Proteste del Potenza per un presunto fallo da rigore precedente e richiesta di revisione al Fvs: revisione che non ha portato ad alcun cambiamento oltre che ad un paio di cartellini gialli.