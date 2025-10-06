Salvemini: "A Latina ko amaro, ma c'è una cosa che mi fa stare tranquillo..." Le parole dell'attaccante del Benevento: "Con l'Altamura dobbiamo tornare alla vittoria"

Per il Benevento c'è tanta voglia di riscatto dopo l'amara sconfitta rimediata a Latina. Nel corso di Ottogol, l'attaccante giallorosso Salvemini ha commentato così il momento della formazione sannita: "Questa è una squadra ben allineata, siamo tutti sul pezzo e non ci sono problemi di atteggiamento: su questo ci metto la mano sul fuoco. Puntiamo a vincere il campionato, di certo non ci nascondiamo. Sicuramente ci manca un po' di abitudine a giocare questo tipo di partite sporche. Ciò che mi lascia tranquillo è che le prestazioni non sono mai mancate. Ci stiamo ancora conoscendo, siamo una squadra giovane e forte. Sono sicuro che la crescita ci sarà". Salvemini si è poi soffermato su quanto accaduto a Latina: "Non cerchiamo alibi, ma il terreno di gioco era imbarazzante e non ci permetteva di esprimerci come siamo abituati. Questo è un girone così, si perde tempo, si provoca. Quanto accaduto al Francioni ci servirà per crescere. Sicuramente abbiamo guardato cosa è andato male e cosa, invece, abbiamo fatto bene. Ora pensiamo alla prossima, contro l'Altamura dobbiamo vincere".

Salvemini e il campionato del Benevento

Salvemini ha parlato del girone C e della difficoltà del campionato: "La classifica? Ci mancano trenta partite. Con questo non voglio dire che la sconfitta di Latina può starci perché siamo all'inizio, ma davvero non mi focalizzo sulla classifica in questo momento della stagione. Verso la fine potremmo cominciare a fare dei ragionamenti. Questo è un campionato difficile, ma restiamo concentrati su noi stessi. Possiamo crescere ancora tanto. Siamo una squadra forte, costruita in maniera perfetta dalla società. Questo è un campionato equilibrato e tosto. I veri valori verranno fuori alla lunga. Auteri? Mi trovo bene con lui, è un ottimo allenatore e unico nel suo modo di essere".