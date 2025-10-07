Benevento, tanti gol ma segnati da pochi: il confronto con le altre del girone C La Strega non può aggrapparsi solo su Salvemini. Soltanto due formazioni hanno fatto peggio

Numeri alla mano, il Benevento è tra le squadre che hanno segnato più reti nel girone C di Serie C nel corso delle prime otto giornate di campionato. La squadra di Auteri ha gonfiato la rete degli avversari in tredici occasioni. In cinque hanno fatto meglio (Salernitana, Catania, Cosenza, Crotone e Casarano), ma con quindici reti, quindi soltanto due in più rispetto ai giallorossi. Ciò che balza all'occhio è che il Benevento ha trovato la via del gol con pochi calciatori, rispetto alle altre citate.

Benevento, tredici reti segnate da quattro calciatori

Sono soltanto quattro i calciatori del Benevento che hanno segnato in questo primo scorcio di stagione. Salvemini è il capocannoniere con sei reti all'attivo, seguito da Manconi che ne ha segnate quattro, poi Pierozzi e Lamesta, entrambi fermi a quota due. Se da un lato, la Strega ha trovato un bomber che mancava dai tempi di Coda e Lapadula, dall'altro c'è da dire che se non segna Salvemini, o pochi altri, allora si fa fatica a trovare con costanza la via della rete. È un aspetto da analizzare, considerato che le altre mostrano un dato totalmente opposto, ma soprattutto va in controtendenza con il gioco propositivo caratteristico della mentalità di Auteri. Il Casarano è andato a segno con nove marcatori diversi, mentre Salernitana, Trapani e Potenza con otto, quindi il doppio della Strega. Sotto questo aspetto, soltanto Siracusa e Cerignola hanno fatto peggio del Benevento, con rispettivamente tre e due calciatori diversi ad aver segnato. Insomma, nel calcio ciò che contano sono i punti, ma allo stesso tempo è anche importante aggrapparsi a più di un elemento che possa andare in rete con costanza. In tal senso, mancano ancora all'appello i gol di calciatori importanti, come i vari Della Morte, Tumminello o lo stesso Mignani, che a Latina è tornato in campo dopo l'infortunio.