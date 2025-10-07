Benevento, ripresi gli allenamenti: differenziato per Scognamillo Ha invece ripreso regolarmente Antonio Prisco

Una seduta di allenamento questo pomeriggio, due domani. Al mattino alle 10,15, di pomeriggio alle 16. La seconda sarà a porte aperte a chi vorrà assistervi.

Questo pomeriggio la squadra giallorossa ha ripreso all'Imbriani dopo due giorni di completo riposo. Il lavoro ha previsto “attivazione a secco, attivazione tecnica con mobilità, esercitazioni tecnico-tattiche suddivise per reparti, lavoro intermittente, partita su campo ridotto e scarico finale”.

C'era curiosità per la ripresa di Prisco e Scognamillo. Il centrocampista di San Giuseppe Vesuviano si è allenato regolarmente, il difensore nato in Russia ha ancora svolto lavoro differenziato. Ma non dovrebbero esserci problemi per un suo completo recupero per domenica in occasione della sfida con l'Altamura.

E' una settimana importante, perchè viene dopo una sconfitta dolorosa che ha lasciato degli strascichi nell'ambiente, sempre fin troppo vulnerabile nei confronti di un ko in un campionato che tutti vorrebbero fosse vincente. Le due consecutive partite casalinghe possono anche rimettere le cose a posto, ma è essenziale non solo che la squadra reagisca ad una prova poco brillante, ma che l'ambiente si mostri maturo e sia come sempre tutt'uno con i giocatori giallorossi.