Benevento, Tumminello ansioso di riannodare il suo feeling col gol L'attaccante di Erice è in crescita: l'anno scorso il primo gol stagionale lo segnò all'Altamura

Aspettando Marco Tumminello. Non scopriamo l'acqua calda se diciamo che l'attaccante di Erice è stato l'acquisto super della strega nello scorso mercato estivo. Società e staff tecnico sapevano benissimo che avrebbero dovuto attenderlo un po', per via di quell'intervento di “ernia dello sportivo” che gli ha fatto saltare quasi tutta la preparazione precampionato.

L'anno scorso il primo gol stagionale proprio all'Altamura

Ma ora, ad ottobre iniziato, è lecito cominciare a vedere in campo il vero Tumminello. Anche lo scorso anno, dopo le prime 9 giornate l'ex bomber della Roma Primavera aveva segnato assai poco: un solo gol, e immaginate a chi? Certo, lo avrete capito: al Team Altamura, proprio la squadra che domenica sarà ospite del Benevento al Vigorito. La squadra giallorossa si era presentata venerdì a Latina con il fiore all'occhiello dell'attacco più prolifico, ma al Francioni le sue bocche da fuoco si sono improvvisamente inaridite. E allora è giusto che si dia spazio anche a chi come Tumminello (ma anche a Mignani, che lo scorso anno di gol ne ha segnati ben 18 nella Pianese), sta crescendo sul piano fisico e sta pian piano recuperando quella condizione che lo scorso anno gli permisero di essere uno dei cannonieri principali del girone.

2024-25, stagione dal 19 gol

Al termine della stagione Marco aveva segnato 15 gol nella stagione regolare e uno nei play off, oltre a due reti contro Turris e Taranto, cancellate per l'esclusione delle due società dal campionato. Totale quindi: 18 gol, oltre ad uno in Coppa Italia. Un bottino che era riuscito a cogliere anche nella stagione precedente: 15 gol nella stagione regolare, uno nella Cppa di C, un altro in quello di A e B (contro la Cremonese), totale 17 in stagione.

Credere che possa cominciare finalmente a riannodare il suo grande feeling con il gol non è dunque utopia. E chissà che l'Altamura non gli possa portare di nuovo un pizzico di fortuna. Anche nelle due partite di questo stesso campionato, fatte con la maglia del Crotone addosso, Tumminello ha affrontato prima Benevento e poi, sì, ancora l'Altamura. Contro i pugliesi rimase in panchina assistendo al rotondo 4 a 0 dei suoi compagni, guarda caso ultima sconfitta dei pugliesi in questo campionato. Domenica si può chiudere un cerchio da Altamura... all'Altamura. Tumminello incrocia le dita e prepara il suo ritorno al gol.