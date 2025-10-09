Benevento, Scognamillo e Salvemini di nuovo in gruppo Hanno risolto i rispettivi problemi al polpaccio e si candidano per domenica

Le loro condizioni non destavano eccessive preoccupazioni, ma rivederli entrambi in gruppo fa ugualmente tirare un sospiro di sollievo. Questo pomeriggio Stefano Scognamillo e Ciccio Salvemini hanno ripreso regolarmente con i compagni e si ricandidano per il posto in squadra che è stato finora chiaramente a loro appannaggio. Entrambi hanno superato piccoli problemi al polpaccio: il difensore è stato tenuto precauzionalmente a riposo a Latina, l'attaccante si è riposato questi primi giorni della settimana. Oltre ad essere due punti fermi della formazione di Auteri, si tratta anche degli elementi con maggiore “garra” dello schieramento giallorosso.

Sfida suggestiva per il difensore napoletano nato in Russia, che si ritroverà ad affrontare Alessio Curcio, beneventano doc e suo vecchio compagno di squadra in quel Catanzaro che vinse a mani basse il campionato di serie C 22-23. Salvemini invece vuole riprendersi la leadership nella classifica dei cannonieri dopo averla lasciata al crotonese Gomez. Ovvio che l'obiettivo più importante per l'attaccante di Andria e contribuire al ritorno alla vittoria della strega.