"Lo sport sannita col Benevento al Vigorito": questa settimana c'è il Paolisi Domenica atleti e dirigenti sfileranno sul campo durante l'intervallo della partita

Anche questa settimana, in concomitanza della gara casalimga della squadra giallorossa, prosegue il progetto "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", iniziativa pensata per valorizzare le realtà sportive del territorio, offrendo loro visibilità in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio.

Questa settimana toccherà all’ASD Paolisi, fondata nel 2024 e attiva anche sul fronte sociale con iniziative di sensibilizzazione tra i giovani su temi come il bullismo e il rispetto delle diversità. L’associazione si distingue inoltre per l’impegno nel promuovere i sani valori dello sport, portati avanti con passione dal presidente Orlando Sais, dal vicepresidente e mister Federico Falco, dai dirigenti Luigi Farese (anche mister) e Fabio Mazza, e dai soci Raffaele Cioffi (anche mister), Giuseppe Mainolfi e Salvatore Falco.

In occasione della gara Benevento-Team Altamura di domenica 12 ottobre i tesserati dell’ASD Paolisi sfileranno sul terreno di gioco durante l’intervallo, affiancati da tecnici e dirigenti. Un momento speciale, in cui lo speaker dello stadio racconterà al pubblico la loro storia e i valori che li rappresentano, come spirito di squadra, dedizione e amore per lo sport.

Nella foto l'Asd Paolisi con i suoi ragazzi del 2012 e 2013