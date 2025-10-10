Benevento, Scognamillo e Salvemini pronti per l'Altamura Hanno svolto l'intero allenamento mostrando una condizione ottimale

Il Benevento ha spezzato la routine degli allenamenti pomeridiani e questa mattina si è ritrovato all'Imbriani per sostenere l'unica seduta programmata.

“Dopo l’attivazione tecnica, la squadra ha svolto esercitazioni specifiche sia offensive che difensive, lavoro tecnico-tattico, partita a tema e scarico finale”.

La condizione dei giallorossi è soddisfacente, soprattutto bisogna sottolineare che non ci sono problemi di sorta per i due elementi che si sono dovuti fermare in settimana per qualche acciacco. Per il secondo giorno di fila Scognamillo e Salvemini hanno svolto regolare allenamento coi compagni, mostrandosi in una condizione ottimale. Entrambi, dunque, dovrebbero essere della partita domenica contro l'Altamura. Le scelte, si sa, toccano al tecnico, ma è pensabile che Auteri non abbia alcuna intenzione di rinunciare ai due forti giocatori giallorossi.

Resta qualche dubbio sull'undici di partenza contro la squadra pugliese. Auteri potrebbe rinunciare inizialmente a Ricci per far posto al rientrante Prisco, senza però sacrificare Mehic che a Latina si è disimpegnato bene. Il modulo? La squadra giallorossa non sarà mai ingessata dai numeri, in difesa si può giocare a tre (Scognamillo, Saio e Borghini) o a quattro (Borghini, Saio Scognamillo e Ceresoli), così come a centrocampo possono essere in cinque (Pierozzi, Maita, Prisco, Mehic e Ceresoli) e due attaccanti davanti. Ma sono tutte ipotesi che Auteri potrebbe anche non prendere neanche in considerazione.

La conferenza stampa pre-gara del mister è in programma domani, alle ore 18, in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv