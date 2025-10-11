Benevento, bilancio favorevole nella breve storia delle sfide con l'Altamura In tutto sette incontri disputati tra le due squadre, con 5 vittorie giallorosse e due pareggi

Molti la ricordano ancora con rammarico quelll'ultima partita dello scorso campionato, inizio del 2025 (18 gennaio). Il Benevento veniva dalla partita rinviata per neve a Potenza, ma prima di allora aveva battuto il Catania (3-2) al Vigorito. Era una sfida di fondamentale importanza, ma il bunker pugliese ebbe la meglio: finì 1 a 1 col vantaggio di Manconi e il pareggio (su errore di Berra) di Minesso. Poi l'assalto al fortino altamurano, con le parete del portiere Viola (che è ancora in biancorosso) e un palo clamoroso di Acampora. Fu il preludio all'esonero di Auteri che sarebbe arrivato di lì a poco (dopo il ko di Potenza e i pareggi di Foggia e col Monopoli in casa). Un ricordo amaro, che non accomuna affatto gli altri precedenti tra il Benevento e la squadra pugliese: un tutto 7, con 5 vittorie giallorosse e due pareggi.

Perchè i precedenti sono dispari?

Sfide dispari per colpa del lontano campionato di terza serie 46-47. L'Altamura si chiamava Unione Sportiva Franco Baldassare e affrontò quel campionato in precarie condizioni economiche: così giocò solo la partita di andata a Benevento (4-0 per i sanniti) dando forfeit al ritorno e ritirandosi definitivamente per lasciare il suo posto al San Pietro in Vernotico.

La goleada del 94, anno della promozione

Dopo di allora le due squadre si ritrovarono in Puglia il 17 ottobre del 93. La squadra di Gigi Boccolini vinse per 3 a 1 con doppietta di D'Ottavio e gol di Delle Donne. Al ritorno al vecchio Santa Colomba, il 13 febbraio del 94, finì addirittura in goleada: 6-2 con tripletta di Massimiliano Rossi, doppietta del solito D'Ottavio e un gol di Paolucci. Lo stadio beneventano quell'anno fu un fortino inespugnabile: finì con 18 vittorie di giallorossi ed un pari (1-1 col Canosa). Il Benevento, ovviamente fu promosso in C2.

Le due squadre si ritrovarono nel 96-97. Prima di campionato per la squadra di Silva proprio ad Altamura, vittoria netta per 2 a 0 grazie ai gol di Libro e Bombardini. Al ritorno invece i pugliesi strapparono un pari: 1-1, il Benevento pareggiò nel finale con Massimo Desolda.

L'anno scorso

E siamo allo scorso campionato. L'andata si giocò al San Nicola di Bari per l'inagibilità dello stadio altamurano: il Benevento riuscì a spuntarla nel finale (0-2), prima con un colpo di testa di Berra, poi con un contropiede micidiale di Lanini. Del ritorno abbiamo già raccontato: 1-1 con tanto rammarico e non poche polemiche.

Nella foto l'esultanza di Manconi dopo il gol del vantaggio segnato a gennaio contro l'Altamura