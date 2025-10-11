Auteri: "Non credo che contro l'Altamura cambieremo molto" "Possibilità di variare ne abbiamo, ma niente salti nel buio. Devono prevalere ragione e sentimento"

Nel Benevento che attende l'Altamura tutti convocati, fatta eccezione per Simonetti. Auteri, in conferenza stampa, si dice soddisfatto della settimana di lavoro: “Anche chi si è fermato, lo abbiamo gestito bene. Salvemini aveva preso una botta al polpaccio, ma la situazione si è risolta. La condizione generale è buona”

L'abbondanza potrebbe portare a qualche piccola variazione sul piano tattico. Auteri non conferma: “Dobbiamo valutare attentamente le qualità migliori di questo gruppo. Le possibilità di variare le dobbiamo avere, ma senza fare salti nel buio. E' anche normale per come è strutturato questo gruppo. Non credo che contro l'Altamura cambieranno tante cose, partiremo dal buono che abbiamo fatto, tralasciando qualche parte meno positiva accaduta in pochi episodi. Per tante partite abbiamo dato dimostrazione di seminare meriti importanti. Facciamo prevalere ragione e sentimento”.

Si torna inevitabilmente sulla sconfitta di Latina: “Le sconfitte non si metabolizzano mai, su quello che abbiamo fatto mi tengo la mia. Non si accettano mai le sconfitte, ma sono state partite che dal punto di vista della pericolosità la squadra non ha concesso quasi nulla. Noi concediamo poco, meno di tutti, ma abbiamo perso due partite. I ragazzi stanno bene insieme, hanno comportamenti perfetti, hanno qualità, è tutto un percorso che dobbiamo fare: bisogna avere capacità di analisi. Questo è un campionato in cui ci sono tante squadre forti. Noi sappiamo di essere forti, evitiamo di inciampare in situazioni come quelle in cui siamo inciampati. Un po' di attenzione in più, un po' di risolutezza. Mi arrabbio anch'io, statene certi. A Latina dopo il gol subito, abbiamo avuto l'occasione del calcio di rigore. Poi quei 25-28 minuti se ne sono giocati molto meno. Poi la partita l'abbiamo fatta, ma si può fare meglio. ”.

Lavoro sulle palle inattive in settimana? “Lo facciamo sempre – dice Auteri - cercando i battitori. In queste 8 partite abbiamo creato azioni pericolose anche su sviluppi di calcio piazzato, abbiamo le qualità per farlo. Ci capiterà ancora abbastanza frequentemente”.

Arriva l'Altamura, specialista in pareggi. Squadra scorbutica: “L'Altamura inizialmente ha giocato partite non positive, ma ora non perde da 6 giornate. Una delle squadre in questo girone che ha buoni giocatori, che gioca al calcio. Ci siamo preparati, giochiamo in casa nostra, è una squadra che devi battere. Non verranno a fare le vittime designate, né noi pensiamo di aver già vinto. Così come abbiamo fatto altre volte”.

Formazione da scegliere: “I dubbi ce li ho sempre, abbiamo un organico ricco, stiamo andando su una certa linea e continueremo, ma non è una mancanza di fiducia nei confronti degli altri. Ho giocatori di valore, daremo continuità nel tempo e il tempo darà ragione ad alcuni ragazzi che non stanno avendo spazio. Le partite durano molto di più e noi vogliamo dare continuità”.

Dopo Altamura ci sarà il Potenza, ancora al Vigorito: “Noi ci alleniamo per avere una classifica migliore, giochiamo per vincere questo campionato. In un percorso ci può essere che giochi due partite una dopo l'altra in casa, non ci soffermiamo a vedere quello che fanno gli altri. Questa settimana siamo concentrati sull'Altamura. Due partite in casa? Noi giochiamo sempre per vincere. Sempre coerenti per fare quello per cui ci prepariamo”.