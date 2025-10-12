il benevento cala il poker contro l altamura

LA PARTITA - Certezze e conferme per il Benevento al Vigorito. Partita mai pericolosa per i giallorossi che contro l’Altamura segnano ben 4 reti. Nel primo tempo Salvemini trasforma il calcio di rigore procurato da Lamesta. Poi proprio quest’ultimo trova il raddoppio nei minuti di recupero. Nella ripresa non cambia la storia. Manconi cala il tris e nel finale trova il suo primo gol con la maglia del Benevento Mignani subentrato al numero 10. Serviva trovare il riscatto dopo la sconfitta di Latina. La risposta della squadra sannita è stata positiva. Domenica prossima ci sarà un’altra sfida casalinga contro il Potenza.
4' minuti di recupero concessi dall'arbitro
41' E' 4 a 0 per il Benevento. Prima rete per Mignani (subentrato) che conclude alla perfezione un cross di Della Morte
40' Cambio per L'Altamura. Fuori Mogentale, dentro Nicolao
35' Ultimo cambio per i giallorossi. Mehic per Maita
31' Cambi per l'Altamura. Fuori Rosafio e Nazzaro, dentro Ortisi e Franco
28' Ancora cambi per la Strega, dentro Della Morte e Romano, fuori tra gli applausi Lamesta e Pierozzi
14' Cambi per il Benevento. Escono Salvemini e Manconi, entrano Tumminello e Mignani
11' Azione pericolosa per il Benevento. Manconi lancia Lamesta che restituisce il favore, la palla finisce sui piedi di Pierozzi che calcia ma c'è la respinta di Viola, ancora Prisco di testa, alto sulla traversa
5' Arriva il tris per il Benevento. In gol anche Manconi, un tiro preciso che non perdona
3' Palo di Curcio
1' Cambio per l'Altamura. Entra Crimi, esce Dipinto
SECONDO TEMPO
47' Raddoppio del Benevento. Fa tutto Lamesta, prima prende il palo poi non perdona, Viola non può nulla
46' Da un calcio d'angolo azione pericolosa per l'Altamura, conclude Curcio ma Vannucchi c'è
45' Concessi 4' di recupero
44' Tiro di Salvemini, para Viola
43' Conlusione di Mogentale, preda facile per Vannucchi
41' Angolo di Ceresoli, Pierozzi di testa, il pallone finisce a lato
38' Lamesta va alla conclusione, fuori
33' Primo tiro dell'Altamura, alto
32' Lamesta lancia Pierozzi che potrebbe calciare ma prova invano il passaggio
30' L'arbitro lo rivede e non assegna il rigore
29' Fallo da rigore su Manconi. Il Benevento si gioca la card
23' Prisco vicino al raddoppio ma fallisce l'occasione
22' Salvemini non sbaglia dagli undici metri. Benevento in vantaggio
21' Calcio di rigore assegnato
18' Fallo da rigore di Dipinto su Lamesta. L'arbitro lo rivede su richiesta dell'Altamura
11' Prima sostituzione per l'Altamura. L'infortunato Poli lascia il campo, al suo posto Zazza
7' Cross di Lamesta per la testa di Pierozzi, nulla di fatto
4' Salvemini lanciato sulla sinistra, sbaglia a tu per tu col portiere
2' Benevento all'attacco. Il tiro di Maita finisce alto
1' Primo tiro della partita, Lamesta dalla destra. Fuori
PRIMO TEMPO
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Romano, Cantisani, Ricci, Mignani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri
TEAM ALTAMURA (3-5-2): Viola; Lepore, Silletti, Poli; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Grande, Rosafio; Curcio, Simone. A disp.: Spina, Masi, Zazza, Crimi, Agostinelli, Florio, Esposito, Mbaye, Ortisi, Nicolao, Franco. All.: Mangia
ARBITRO: Viapiana di Catanzaro
Guardalinee: Starnini e Bosco
Quarto uomo: Maresca. Operatore Fvs: Aletta