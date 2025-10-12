Il Benevento cala il poker contro l’Altamura 4 a 0. Salvemini su rigore, raddoppio di Lamesta nel primo tempo. Nella ripresa Manconi e Mignani

LA PARTITA - Certezze e conferme per il Benevento al Vigorito. Partita mai pericolosa per i giallorossi che contro l’Altamura segnano ben 4 reti. Nel primo tempo Salvemini trasforma il calcio di rigore procurato da Lamesta. Poi proprio quest’ultimo trova il raddoppio nei minuti di recupero. Nella ripresa non cambia la storia. Manconi cala il tris e nel finale trova il suo primo gol con la maglia del Benevento Mignani subentrato al numero 10. Serviva trovare il riscatto dopo la sconfitta di Latina. La risposta della squadra sannita è stata positiva. Domenica prossima ci sarà un’altra sfida casalinga contro il Potenza.

4' minuti di recupero concessi dall'arbitro

41' E' 4 a 0 per il Benevento. Prima rete per Mignani (subentrato) che conclude alla perfezione un cross di Della Morte

40' Cambio per L'Altamura. Fuori Mogentale, dentro Nicolao

35' Ultimo cambio per i giallorossi. Mehic per Maita

31' Cambi per l'Altamura. Fuori Rosafio e Nazzaro, dentro Ortisi e Franco

28' Ancora cambi per la Strega, dentro Della Morte e Romano, fuori tra gli applausi Lamesta e Pierozzi

14' Cambi per il Benevento. Escono Salvemini e Manconi, entrano Tumminello e Mignani

11' Azione pericolosa per il Benevento. Manconi lancia Lamesta che restituisce il favore, la palla finisce sui piedi di Pierozzi che calcia ma c'è la respinta di Viola, ancora Prisco di testa, alto sulla traversa

5' Arriva il tris per il Benevento. In gol anche Manconi, un tiro preciso che non perdona

3' Palo di Curcio

1' Cambio per l'Altamura. Entra Crimi, esce Dipinto

SECONDO TEMPO

47' Raddoppio del Benevento. Fa tutto Lamesta, prima prende il palo poi non perdona, Viola non può nulla

46' Da un calcio d'angolo azione pericolosa per l'Altamura, conclude Curcio ma Vannucchi c'è

45' Concessi 4' di recupero

44' Tiro di Salvemini, para Viola

43' Conlusione di Mogentale, preda facile per Vannucchi

41' Angolo di Ceresoli, Pierozzi di testa, il pallone finisce a lato

38' Lamesta va alla conclusione, fuori

33' Primo tiro dell'Altamura, alto

32' Lamesta lancia Pierozzi che potrebbe calciare ma prova invano il passaggio

30' L'arbitro lo rivede e non assegna il rigore

29' Fallo da rigore su Manconi. Il Benevento si gioca la card

23' Prisco vicino al raddoppio ma fallisce l'occasione

22' Salvemini non sbaglia dagli undici metri. Benevento in vantaggio

21' Calcio di rigore assegnato

18' Fallo da rigore di Dipinto su Lamesta. L'arbitro lo rivede su richiesta dell'Altamura

11' Prima sostituzione per l'Altamura. L'infortunato Poli lascia il campo, al suo posto Zazza

7' Cross di Lamesta per la testa di Pierozzi, nulla di fatto

4' Salvemini lanciato sulla sinistra, sbaglia a tu per tu col portiere

2' Benevento all'attacco. Il tiro di Maita finisce alto

1' Primo tiro della partita, Lamesta dalla destra. Fuori

PRIMO TEMPO

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Romano, Cantisani, Ricci, Mignani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri



TEAM ALTAMURA (3-5-2): Viola; Lepore, Silletti, Poli; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Grande, Rosafio; Curcio, Simone. A disp.: Spina, Masi, Zazza, Crimi, Agostinelli, Florio, Esposito, Mbaye, Ortisi, Nicolao, Franco. All.: Mangia



ARBITRO: Viapiana di Catanzaro



Guardalinee: Starnini e Bosco



Quarto uomo: Maresca. Operatore Fvs: Aletta

