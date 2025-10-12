Auteri: "Sul nostro terreno l'aspetto tecnico-tattico non viene mai penalizzato" L'allenatore spende qualche parola per chi è subentrato: soprattutto Tumminello

E' inevitabile che qualcuno faccia notare la differenza tra il Benevento in versione casalinga, quello che vince quattro partite su quattro, e l'altro che quache volta scivola in trasferta. Era la missione di questa sera: cancellare il ko di Latina e riprendere la marcia alle spalle della capolista Salernitana.

Gaetano Auteri non accampa scuse su quelle sconfitte in campo esterno: “Quando si perde non contano i “se” e i “ma”. E poi è giusto che si faccia notare che i dati statistici oggi dicano questo, che in casa non abbiamo rivali (12 punti in 4 partite, 10 gol fatti, uno solo subito), mentre in trasferta qualche volta ci siamo fermati. Ma si badi bene che anche fuori abbiamo fatto spesso bene. Certo, su un terreno come il nostro l'aspetto tecnico-tattico e anche quello fisico non viene penalizzato. In altre condizioni dobbiamo andare alla ricerca di soluzioni adeguate”.

Il tecnico giallorosso è soddisfatto della prova dei suoi: “Stiamo sempre sul pezzo, anche se sappiamo che non sarà mai facile. Dovremo dimostrarlo ogni volta sul campo. Ma la verità è che siamo competitivi, senza neanche guardare alla classifica. In fondo qualche errore si può perdonare, non certo evidenziarlo”. Poi si consente di parlare di qualche singolo: "Spendo delle parole per chi è subentrato bene cone Tumminello: siamo tanti, l'atteggiamento nel quotidiano da parte di questi che possono anche non essere scelti.è splendido e io ne devo tenere sempre conto"

Però il mister è un perfezionista e lui stesso scova qualcosa che non è andato bene in questa partita vinta largamente: “In qualche momento non siamo stati risoluti, ma non è che i ragazzi lo facciano apposta, in ogni caso, per fortuna non lo abbiamo più fatto. Certo, non accetto che sulle riaggressioni siamo troppo morbidi”. Sorvola anche sulle eventuali pressioni che possono pesare sulla squadra: “Le pressioni sono tante, ma non fanno male. E' la tensione che fa male. L'altamura cerca di giocare e quindi la coralità della riaggressione si può mettere in pratica. Ma ci sono tante altre squadre che non te lo consentono”

Domenica si gioca ancora al Vigorito, c'è il Potenza: “E' un'altra squadra che gioca al calcio, una delle migliori di questo campionato. Un bell'impegno”.