Lamesta si schermisce: "Io il migliore? Merito della squadra" "Questo gol lo aspettavo da tempo, sono contento sia arrivato nel nostro stadio"

Non c'è stato neanche bisogno di una votazione per eleggerlo migliore in campo di questa sfida tra Benevento e Altamura. Davide Lamesta ha spaccato in due la partita: si è procurato il rigore del primo gol, ha segnato lui stesso il secondo. Ne avrebbe realizzato anche un altro se non fosse stato per un millimetrico fuori gioco che glielo ha cancellato. “Grazie sono orgoglioso che si dica che sono stato il migliore in campo, ma è la squadra che mi porta a fare questo tipo di prestazioni. Come ho detto ad inizio anno, non voglio fare tante promesse, ma il mio obiettivo è quello di di dimostrare minuto dopo minuto quello che valgo e la cosa più importante è sempre portare a casa il risultato”.

Si prende i meriti che tutti gli riconoscono, ma vuole assolutamente condividerli con i compagni di squadra: “Questo è un grande gruppo, siamo grandi uomini e al nostro fianco ci sono grandi persone, sia dentro che fuori del campo. Continuiamo su questa strada partita dopo partita e non molliamo di un centimetro”.

Il gruppo è forte, così come quelli che lo caratterizzano con il loro carattere: “Salvemini dà una mano fondamentale, Scognamillo è una persona che in qualsiasi momento cerca di farmi migliorare, Maita un vero capitano. Tutta la squadra dà una mano al singolo quando è in difficoltà. Sono proprio contento”.

Dopo aver fatto gol alla prima di campionato a Crotone, Davide cercava da tempo il bis: “E' vero, lo cercavo da tempo, sono contento che sia arrivato in questo modo, è bello segnare in casa: Ma lo ripeto: penso alla squadra, il mio gol viene dopo”.