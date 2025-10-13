Benevento, stamani già in campo. Giovedì alle 16 seduta a porte aperte

Una settimana intera di preparazione e intensa in attesa del Potenza al “Ciro Vigorito”. Appuntamento questa mattina alle 10,15: seduta di scarico per chi ha giocato, allenamento normale per gli altri.
Martedì la squadra godrà del giorno di riposo, si riprenderà mercoledì di buon mattino: appuntamento all'Imbriani in un orario inusuale e inizio della seduta alle 8,45. La squadra parteciperà poi all'evento programmato (10,30) all'Incas Caffè.
Giovedì 16 è prevista una doppia seduta di lavoro: al mattino inizio alle 10,15, nel pomeriggio allenamento alle 16. Per l'occasione quella di giovedì pomeriggio sarà la seduta a porte aperte di questa settimana.
Venerdì si replica sempre all'Imbriani alle 14,30 (stesso orario della partita). Allenamento mattutino invece sabato quando i lavori inizieranno alle 10,45. Di pomeriggio intorno alle 18 partenza per il ritiro di Venticano. La sfida col Potenza è fissata per domenica 19 ottobre allo stadio Vigorito alle 14,30.