Alastra: "Affronteremo la squadra più forte del campionato" Il portiere dei lucani, per altro ex giallorosso, ospite via Skype di Ottogol

Ha girato l'Italia il trapanese Fabrizio Alastra, prima di fermarsi a Potenza e diventare un punto di riferimento importante per la squadra lucana. Prima di arrivare in rossoblù è passato, giovanissimo anche da Benevento, nell'anno della promozione in serie A con Marco Baroni. Apparizioni fugaci nel girone d'andata con 7 panchine prima di essere ceduto a gennaio in prestito al Prato. “Ho avuto la fortuna da ragazzino (aveva appena 19 anni) di far parte della squadra si mister Baroni nella prima promozione in serie A. Ho bellissimi ricordi dela città e della squadra”, dice nella sua presentazione via “skype” ospite ieri sera ad Ottogol..

Domenica, invece, sarà l'ultimo baluardo della squadra di De Giorgio e con tanto di fascia di capitano sul braccio, provando ad evitare che la sua porta capitoli sotto i colpi della strega.

Il ragazzo di Erice ora parla da veterano del suo Potenza: “L'obiettivo di quest'anno è confermare quello che di buono abbiamo fatto l'anno scorso e magari migliorarci. Ma non è mai facile, il campionato ha ancora più alzato il suo livello e tutto si è complicato”.

“Benevento, l'avversario più forte”

Ora per i lucani c'è la difficile trasferta al Vigorito: “Affrontiamo una compagine forte, forse la più forte del campionato. La società ha attrezzato una squadra con giocatori di categoria superiore tra l'altro molti dei quali scelti da mister Auteri. L'attacco del Benevento ha ovviamente nomi importanti che non hanno bisogno di presentazione. Sicuramente avrò da fare...”.

Alastra dice che il Potenza è squadra che accetta il confronto e che non punta solo alla divisione della posta in palio: “Abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso: la nostra filosofia è ben precisa non ci snaturiamo mai, ci piace giocare”. Domenica al Viviani contro il Latina è però finita con un nulla di fatto: “Abbiamo trovato le stesse difficoltà che ha trovato il Benevento la settimana scorsa, il Latina ha fatto un blocco basso, undici giocatori dietro la linea della palla. Queste sono le classiche partite che se riesci a sbloccare subito magari le incanali come vuoi, altrimenti diventa dura”.