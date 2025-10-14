Un "quarto anno" dirige Benevento-Potenza Il direttore di gara di Conegliano ha diretto finora 29 partite in Lega Pro

Sarà il “quarto anno” Francesco Zago di Conegliano a dirigere domenica pomeriggio (ore 14,30) la sfida al Vigorito tra Benevento e Potenza.

Il fischietto veneto ha diretto finora 29 partite in Lega Pro (nel 2023, anno della sua promozione in C ha fischiato solo Fiorenzuola-Recaatese), con 8 vittorie delle squadre di casa, 12 pareggi, e 9 successi delle formazioni in trasferta. Ha fischiato 4 rigori e comminato 5 cartellini rossi.

Arbitro dal 2008, Zago recentemente ha arbitrato e svolto il ruolo di quarto uomo in partite importanti in Serie C, Serie B e Primavera. Non ha mai diretto prima d'ora né Benevento, né Potenza.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Granata di Viterbo e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno. Quarto uomo Domenico Leone di Barletta. Operatore al Fvs Antonio Aletta di Avellino.