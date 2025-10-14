Benevento, domani nasce "Cuore Giallorosso" Un progetto che unisce Società giallorossa, Incas Caffè e Ipsar Le streghe

Battesimo in grande stile domani mattina per “Cuore giallorosso”, il progetto che unisce Benevento Calcio, INCAS Caffè e l’IPSAR “Le Streghe”, fondendo passione sportiva, eccellenza imprenditoriale e formazione giovanile. L'appuntamento è per le 10,30 nella suggestiva sala di tostatura e produzione dello stabilimento INCAS Caffè di Benevento

Fulcro dell’iniziativa è INCAS Caffè Cuore Giallorosso, una miscela esclusiva pensata per lo stadio “Ciro Vigorito”, ovvero il caffè servito unicamente nei punti ristoro dello stadio, che diventa il simbolo di una collaborazione che valorizza il territorio e apre a nuovi progetti di marketing e promozione.

Il progetto, però, va oltre il prodotto.

Stage al Vigorito per gli studenti dell'Ipsar Le Streghe

Grazie all’accordo con l’IPSAR “Le Streghe”, per tutta la stagione calcistica 2025–2026 studenti selezionati dell’Istituto Alberghiero saranno protagonisti di uno stage formativo come hostess e steward nelle aree hospitality e nella tribuna VIP del “Ciro Vigorito”. Un’opportunità concreta di crescita professionale e di contatto con il mondo del lavoro.

La borsa di studio al miglior barman dell'anno scolastico

A sostegno di questo impegno educativo, Benevento Calcio e INCAS Caffè istituiscono una borsa di studio di 1.000 euro destinata al miglior barman dell’anno scolastico, scelto attraverso un concorso interno basato su tecnica, creatività e professionalità.

Conferenzta alle 10,30

L’evento di questa mattina, che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, della stampa e di rappresentanti del tessuto imprenditoriale, rappresenta un punto di partenza per nuove sinergie tra sport, scuola e imprese.

Nel corso della conferenza, moderata dalla giornalista Sonia Lantella, interverranno Oreste Vigorito (Presidente Benevento Calcio), Annalisa Donatiello (co-titolare INCAS Caffè), Paola Guarino (Dirigente scolastica IPSAR “Le Streghe”) e Sebastiano Pesce (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale).