Benevento, la nuova "rinascita" di Guglielmo Mignani Carriera costellata di step importanti, come il gol ininfluente ma essenziale rifilato all'Altamura

Guglielmo Mignani ha raccontato spesso dei momenti cruciali della sua ancora giovane carriera. Step essenziali, che non dimenticherà mai: il primo è nel suo Siena e l'incontro con Gilardino. Il “violinista” gli faceva fare l'esterno, perchè davanti aveva calciatori più esperti: “Ma lui è super, umanamente speciale, umile e preparato. L'esperienza di Siena è stata un'ottima palestra”.

Il secondo è quello nell'Orvietana: “Un punto di svolta, è stato lì che per la prima ho fatto il centravanti. Un clic che ti fa sentire di nuovo calciatore”.

Infine a Piancastagnaio con la Pianese: “Segnare tanto in serie D (19 gol e vittoria nel campionato), mi ha dato consapevolezza dei mezzi di cui dispongo. In C non pensavo di segnare subito tanto (18 gol), ma, sapete, quando si è giovani più gol fai e più vorresti farne”.

L'ultimo step è stato l'approdo al Benevento, con quegli ostacoli fisici iniziali che proprio non si aspettava di dover affrontare. Lesione al retto femorale, due mesi fuori, preparazione saltata e quell'interminabile attesa per poter rientrare. Domenica contro l'Altamura, quando è entrato ha sperato che il calvario fosse finito. E quando al 42' st ha ricevuto palla da Della Morte, ci ha pensato solo un attimo: stop spalle alla porta e girata da terra di sinistro nell'angolino. Un gran gol. Giusto per riprendere le vecchie abitudini: “Un'emozione indescrivibile, per di più sotto la Curva Sud”.

Ha già pensato di definirlo “il gol ininfluente più importante della sua carriera”. Ringrazia la società che non l'ha mai abbandonato: “Mi ha fatto sentire importante anche in questi due mesi di problemi fisici. Spero di ripagarla presto”. E sul suo profilo Instagram ha postato il filmato di Sky col suo gol e la gioia immensa che ha provato quando i suoi compagni lo hanno ricoperto d'abbracci. “Smile, it's beautiful”, la scritta sul suo profilo, seguito da due bei cuori giallorossi.

“Sorridi, è meraviglioso”, il peggio è passato e ora anche lui può finalmente ritagliarsi il suo spazio nella squadra della strega che punta ai massimi traguardi.