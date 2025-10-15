Il Giugliano cambia ancora: via Cudini, arriva Capuano? Non c'è ancora l'ufficialità da parte del Club

Il Giugliano – fa sapere Teleclubitalia.it - avrebbe comunicato l’esonero di Mirko Cudini. La sua avventura sulla panchina dei “tigrotti” sarebbe durata dunque poco più di un mese:vittoria col Foggia all’esordio, poi pari con la Cavese, sconfitte con Salernitana, Cosenza, Sorrento, pareggio a Trapani e la pesante sconfitta casalinga nell’ultimo turno col Catania. Dopo Colavitto, via dunque anche Cudini. Manca ancora l’ufficialità, ma l’allenatore questa mattina avrebbe già salutato tutti.

Sabato pomeriggio il Giugliano va in campo a Latina ma il club guidato dalla famiglia Mazzamauro vuole prendersi il tempo giusto per scegliere la nuova guida e provare a raddrizzare le sorti della stagione. Tra i nomi caldi – scive sempre Teleclubitalia,it - in pole ci sarebbero Ezio Capuano (che deve prima risolvere un contenzioso col Trapani) e più defilati Lamberto Zauli (reduce delle esperienze a Crotone e Perugia) e Roberto Taurino.