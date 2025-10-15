Annalisa Donatiello: "Il progetto 'Cuore giallorosso' nasce da un'emozione" La co-titolare dell'Incas Caffè racconta la genesi della nuova miscela nata per lo stadio

E' stato presentato nella suggestiva sala di tostatura e produzione dello stabilimento INCAS Caffè di Benevento, il progetto “Cuore giallorosso”. Con questa iniziativa Benevento Calcio, INCAS Caffè e IPSAR “Le Streghe” intendono rafforzare il legame con il territorio, promuovere la cultura dell’accoglienza e creare opportunità formative concrete per i giovani, confermando il valore di un modello di collaborazione che mette insieme sport, impresa e scuola.

Significativo l'intervento nel corso della presentazione di Annalisa Donatiello,

co-titolare dell'Incas Caffè.

“Siamo sponsor storici del Benevento, fin dai primi anni '70, quando la squadra giallorossa giocava al Meomartini. Siamo sempre stati appassionati della squadra e della città, crediamo nel territorio, abbiamo sempre pensato di dover restare qui e crediamo nella valenza educativa dello sport. Abbiamo sponsorizzato anche piccole realtà sportive, quella col Benevento Calcio è la nostra sponsorizzazione storica: noi non siamo a fianco del Benevento, ma insieme al Benevento. il nostro intento è quello di unire lo sport all'impresa e al territorio sannita”.

Come nasce l'idea di “Cuore giallorosso”, la miscela di caffè per lo stadio

“C'è stato un confronto con la società – racconta Annalisa Donatiello - e possiamo dire che “Cuore giallorosso” nasce da un'emozione, come quella che prova il tifoso, tanto più forte perché legata alla squadra della propria terra. La squadra di calcio del Benevento porta i colori dello stemma della città, è identificazione assoluta. Abbiamo immaginato il cuore del tifoso che batte per la squadra e per il territorio: “Cuore giallorosso” è simbolo di unione che è rappresentato da un momento emozionale: come diceva Edoardo 'sorseggiare un caffè facendo comunità' e stando insieme agli altri allo stadio. Per ora il caffè sarà distribuito solo nei punti ristoro dello stadio, ma non ci precludiamo insieme al Benevento la possibilità di sviluppare ulteriormente il progetto anche con altre operazioni non solo di marketing”