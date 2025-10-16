Benevento-Potenza, dalle 12 di oggi via alla prevendita

Biglietti disponibili fino alle 15,15 del 19 ottobre

benevento potenza dalle 12 di oggi via alla prevendita
Benevento.  

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 12:00 di oggi 16 ottobre 2025 e fino alle ore 15:15 del 19 ottobre, saranno in vendita, nelle ricevitorie autorizzate TicketOne, i tagliandi validi per la partita Benevento-Potenza, in programma il giorno 19 ottobre 2025 alle ore 14:30.

Vendita online/web non abilitata

Non è consentito il cambio utilizzatore

I PREZZI

Curva Sud 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 18 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 73 €. Settore ospiti 9 €. Settore ospiti 14 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

giovedì 16 ottobre 2025 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 17 ottobre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 18 ottobre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 19 ottobre 2025 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 12:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 11:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 12:00 di oggi 16 ottobre 2025 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 18 ottobre 2025 alle ore 19:00. 

Vendita abilitata ai residenti in Basilicata ESCLUSIVAMENTE nel settore curva nord ospiti.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

Vendita online/web non abilitata

Non è consentito il cambio utilizzatore

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato. 

