Live al Vigorito. Benevento - Potenza: 2 a 0

37' Ammonito Prisco
33' Potenza: fuori Riggio, dentro Bachini
27' Raddoppio del Benevento. Pierozzi di testa su cross di Ceresoli
26' Per il Benevento fuori Manconi, dentro Mehic
26' Ancora cambi per De Giorgio: fuori Petrungaro e Siatounis, dentro Schimmetti e Ghisolfi
25' Conclusione di Anatriello, fuori
21' Pierozzi al tiro, spara alto
15' Fallo su Salvemini. Il Benevento chiede il rigore. Auteri si gioca la card. Per l'arbitro non c'è nulla
12' Prima sostituzione del Benevento. Fuori Lamesta, dentro Della Morte
12' Petrungaro va al tiro, fuori
11' Conclusione imprecisa di Salvemini su passaggio di Lamesta
10' Ammonito Manconi per il Benevento
7' Ancora Manconi alla conclusione, fuori
3' st Benevento pericoloso. Lamesta per Manconi, palla a lato
1' Sostituzione Potenza: fuori Selleri, dentro Anatriello
Fine primo tempo
6' di recupero
37' Manconi al tiro, Alastra devia in angolo
36' Benevento di nuovo pericoloso. Ceresoli per Salvemini, nulla di fatto
33' Prima sostituzione del Potenza. Esce Adjapong, entra Novella
31' De Giorgio si gioca la card (l'ultima). L'arbitro conferma la decisione iniziale. Solo punizione per il Potenza
28' Il Potenza reagisce. Vannucchi esce e commette fallo. Ammonito
27' Pierozzi dalla destra lancia Manconi che fallisce clamorosamente
22' Azione successiva della strega. Cross di Lamesta dalla destra, Salvemini prova a concludere ma Alastra copre bene
21' Tiro di Petrungaro. Vannucchi c'è
20' Punizione di Prisco, testa di Saio. Alastra para facilmente
9' Azione del Potenza con Selleri che gonfia la rete. Il guardalinee alza la bandierina. Il quarto uomo conferma il fuorigioco. Poi la decisione dell'arbitro: gol annullato
7' Benevento in vantaggio. Gol di Salvemini su cross di Ceresoli
Il fischio d'inizio alle 14.30
BENEVENTO (3-4-3) Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. (Russo, Esposito, Ricci, Romano, Sena, Rillo, Viscardi, Mehic, Talia, Tsingaras, Carfora, Cantisani, Tumminello, Della Morte, Mignani). All. Auteri
POTENZA (4-3-3) Alastra; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Petrungaro, Selleri, D’Auria. (Cucchietti, Guiotto, Anatriello, Mazzeo, Balzano, Schimmenti, De Marco, Bachini, Maisto, Novella, Bura, Ghisolfi, Bruschi). All. De Giorgio
ARBITRO Zago di Conegliano