Live al Vigorito. Benevento - Potenza: 2 a 0

Al 7’ la rete di Salvemini. Nella ripresa raddoppio di Pierozzi

Benevento.  

37' Ammonito Prisco

33' Potenza: fuori Riggio, dentro Bachini

27' Raddoppio del Benevento. Pierozzi di testa su cross di Ceresoli

26' Per il Benevento fuori Manconi, dentro Mehic

26' Ancora cambi per De Giorgio: fuori Petrungaro e Siatounis, dentro Schimmetti e Ghisolfi

25' Conclusione di Anatriello, fuori

21' Pierozzi al tiro, spara alto

15' Fallo su Salvemini. Il Benevento chiede il rigore. Auteri si gioca la card. Per l'arbitro non c'è nulla

12' Prima sostituzione del Benevento. Fuori Lamesta, dentro Della Morte

12' Petrungaro va al tiro, fuori

11' Conclusione imprecisa di Salvemini su passaggio di Lamesta

10' Ammonito Manconi per il Benevento

7' Ancora Manconi alla conclusione, fuori

3' st Benevento pericoloso. Lamesta per Manconi, palla a lato

1' Sostituzione Potenza: fuori Selleri, dentro Anatriello

Fine primo tempo

6' di recupero

37' Manconi al tiro, Alastra devia in angolo

36' Benevento di nuovo pericoloso. Ceresoli per Salvemini, nulla di fatto

33' Prima sostituzione del Potenza. Esce Adjapong, entra Novella

31' De Giorgio si gioca la card (l'ultima). L'arbitro conferma la decisione iniziale. Solo punizione per il Potenza

28' Il Potenza reagisce. Vannucchi esce e commette fallo. Ammonito

27' Pierozzi dalla destra lancia Manconi che fallisce clamorosamente

22' Azione successiva della strega. Cross di Lamesta dalla destra, Salvemini prova a concludere ma Alastra copre bene

21' Tiro di Petrungaro. Vannucchi c'è

20' Punizione di Prisco, testa di Saio. Alastra para facilmente

9' Azione del Potenza con Selleri che gonfia la rete. Il guardalinee alza la bandierina. Il quarto uomo conferma il fuorigioco. Poi la decisione dell'arbitro: gol annullato

7' Benevento in vantaggio. Gol di Salvemini su cross di Ceresoli

Il fischio d'inizio alle 14.30

BENEVENTO (3-4-3) Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. (Russo, Esposito, Ricci, Romano, Sena, Rillo, Viscardi, Mehic, Talia, Tsingaras, Carfora, Cantisani, Tumminello, Della Morte, Mignani). All. Auteri
 
POTENZA (4-3-3) Alastra; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Petrungaro, Selleri, D’Auria. (Cucchietti, Guiotto, Anatriello, Mazzeo, Balzano, Schimmenti, De Marco, Bachini, Maisto, Novella, Bura, Ghisolfi, Bruschi). All. De Giorgio
 
ARBITRO Zago di Conegliano
 

