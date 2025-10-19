Benevento-Potenza 2-0, Auteri: "Bravi a capire cosa serviva lungo la sfida" Il commento al termine del match nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16

"Loro sono molto bravi davanti con qualità e velocità. Il Potenza gioca e lo sapevamo. Non c'è stato proprio l'impatto giusto, poi abbiamo fatto bene costruendo tanto e per chiudere anche prima il match. Le transizioni sono importanti e le abbiamo svolte bene. Complessivamente abbiamo vinto con merito e nella ripresa siamo cresciuti anche tanto": così, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16, Gaetano Auteri si è espresso dopo il 2-0 del Benevento con il Potenza: "Gli assist di Ceresoli? Mettiamo tanti palloni con diversi interpreti. Siamo corali e abbiamo armi diverse in fase offensiva. - ha spiegato il tecnico - La squadra ha fatto una buona gara. Alla fine del primo tempo ho detto: recuperiamo palla, ma non abbiamo la qualità nel tenerla. Nella ripresa siamo migliorati nel dettaglio. Abbiamo avuto la qualità nel fare le cose per come le sappiamo fare. Catania? Avremo tempo per preparare una squadra forte, noi non siamo da meno. I calciatori sono preparati per affrontare gare di questo tipo. Conta l'applicazione di ciò che facciamo in allenamento. Cambio di passo in trasferta? Tutto entra in gioco. Dovremo dimostrare di avere una faccia migliore. Ci sono state buone partite con episodi che hanno condizionato inevitabilmente il giudizio finale".