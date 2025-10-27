Coppa Italia Serie C, designato l'arbitro di Giugliano-Benevento Ecco i nomi di coloro che dirigeranno il match del De Cristofaro

Sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri a dirigere il match tra Giugliano e Benevento, valido per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì sera al De Cristofaro. Il fischietto calabrese non ha precedenti con la Strega, se non con le formazioni giovanili, in particolare con la Primavera, di cui ha diretto tre incontri tra il 2022 e il 2024. Gli assistenti saranno Rignanese di Rimini e Petrov di Roma 1. Scelto come quarto ufficiale, invece, Leone di Barletta.

Ricordiamo che la gara è di sola andata e, in caso di parità, si passerà ai tiri di rigore per la qualificazione agli ottavi di finale.