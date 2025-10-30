Benevento, testa al Sorrento dopo il ko di Giugliano Ripresa la preparazione: occorre tornare subito alla vittoria per cancellare le recenti sconfitte

Il Benevento questa mattina è tornato al lavoro dopo la sconfitta di Giugliano. Quanto accaduto al De Cristofaro non è stato affatto digerito da Auteri che, nel post gara, non si è risparmiato ai microfoni di Ottochannel, definendo il risultato "una sconfitta grave". I giallorossi hanno analizzato quanto accaduto nel derby di Coppa Italia, ma con la testa già ampiamente rivolta al match di domenica col Sorrento. Serve una vittoria a tutti i costi, in modo da riprendere il cammino in campionato in maniera positiva, dopo la sconfitta di Catania e la perdita del primo posto, attualmente occupato dalla Salernitana, seguito proprio dai siciliani. In vista dell'incontro con i costieri, non sono previste grosse novità. È evidente che si tornerà con la "formazione tipo", con l'unico dubbio legato a Salvemini. L'attaccante sta migliorando giorno dopo giorno, in seguito all'infortunio alla caviglia rimediato contro il Catania. Rispetto alla previsione di uno stop più lungo, Salvemini potrebbe tornare presto in campo. Contro il Sorrento, però, non è da escludere che dal primo minuto possa esserci uno tra Mignani e Tumminello, in modo da non rischiare l'ex Cerignola. In fondo, in attacco c'è ampia scelta per Auteri e questo potrebbe spingerlo a non correre rischi. Al momento, in vantaggio per una maglia da titolare c'è proprio Mignani, con Tumminello, e lo stesso Salvemini, che partirebbero dalla panchina.