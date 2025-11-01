Benevento-Sorrento, Auteri in conferenza: "Dobbiamo tornare alla vittoria" Le parole del tecnico giallorosso verso la sfida con i costieri

Il Benevento domani affronta il Sorrento al Vigorito, con il chiaro intento di tornare alla vittoria dopo le sconfitte esterne rimediate con Catania e Giugliano. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Auteri ha presentato così la sfida:

Salve, mister: come arriva la squadra a questo incontro?

"Sono stati giorni di riflessione. La partita non è stata buona, per cui qualche scoria deve rimanere dentro e si deve trasformare in energia positiva e con un aspetto agonistico più importante. Per fortuna si rigioca subito, c'è la volontà di reagire".

Come sta Salvemini?

"Ha fatto dei progressi importanti. Mi auguro che sia in grado di riprendersi la settimana prossima. La partita di Catania ha lasciato delle scorie dal punto di vista fisico, anche Prisco non è al massimo. Si è allenato, ma è un po' limitato nei contrasti a causa di un problema al gomito. Non è al meglio della condizione".

Crede che la sua squadra saprà invertire la rotta anche in trasferta?

"Ne sono certo. Le partite sono tutte diverse, non solo dal punto di vista tattico. Ci sono ambienti e ambienti. Questo è un aspetto su cui pensiamo. Domani c'è un'altra partita contro un altro avversario. La nostra voglia è quella di invertire la tendenza, è certo che i dati statistici sono importanti. L'unica partita che mi ha lasciato deluso è stata quella di Giugliano".

Quali difficoltà ci saranno contro il Sorrento?

"E' una squadra libera dal punto di vista mentale e che gioca a calcio, hanno dei dati statistici importanti. Affronteremo una squadra che gioca e che si propone, è tra le migliori di questo girone. Dovremo essere particolarmente attenti, gestire bene gli spazi e andarci a trovare gli spazi davanti perché loro hanno un atteggiamento solido e consistente".

Perché dei calciatori hanno un rendimento in trasferta diverso da quello in casa?

"Non ci sono comportamenti timorosi. In questo gruppo c'è gente che ha temperamento e impatto agonistico. Può capitare di fare delle prestazioni inferiori. Sono sicuro che questo non avverrà in futuro".

Chi potrebbe sostituire Salvemini?

"Per una serie di motivi, in questo momento la possibilità di giocare col doppio centravanti non è ottimale per noi. Chi ha giocato ha recuperato pienamente. Poi durante la gara, dipenderà dalle esigenze. Tutto si può fare. L'importante è avere la possibilità di variare".

Potrebbe essere la sfida di Talia?

"Mi baso su ciò che vedo quotidianamente. In alcuni ruoli, dove è normale che ci sia competizione, una squadra deve avere un organico adeguato. Talia fa parte delle scelte".

Il pareggio del Catania vi dà una spinta in più?

"Questo è un girone in cui ci sono tante squadre importanti. E' difficile per tutti, non guardiamo agli altri. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, è chiaro che guardiamo tutte le partite. Pensiamo a noi. Siccome veniamo da due sconfitte, siamo il Benevento e non dobbiamo perdere partite. Occorre che tutti diano qualcosa in più, a partire da domani".

Ci sono elementi che possono fare il ruolo di Pierozzi?

"Dipende dal tipo di partite. Simonetti non c'è, mi auguro che possa rientrare presto. Potremmo modificare qualcosina in alcuni momenti se la situazione di gara lo consente. Tra i giocatori che abbiamo in rosa, chi è più adatto a interpretare un altro tipo di gara è Romano. La sua proposta potrebbe esserci. Nel frattempo, vedremo Simonetti che aspettiamo dall'inizio".

Ci spiega le defezioni di Russo e Rillo?

"E' stata una decisione della società, in alcuni momenti credo che sia più utile ridurre i convocati. E' meglio che un calciatore che gioca meno possa allenarsi per mantenere la condizione migliore".