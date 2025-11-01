Benevento, con il Sorrento tocca a Mignani L'attaccante è pronto a sostituire Salvemini nel reparto avanzato giallorosso

Contro il Sorrento, Auteri dovrà modificare ancora una volta l'attacco giallorosso. Salvemini non si è ancora ripreso dall'infortunio alla caviglia rimediato col Catania, con il tecnico che spera di recuperarlo quanto prima, magari per la trasferta di domenica prossima in casa del Foggia. Nel frattempo, sono a disposizione sia Mignani che Tumminello, ma in conferenza stampa, Auteri ha escluso che possano giocare insieme dal primo minuto, come accaduto invece a Giugliano.

Mignani favorito per una maglia da titolare

Il favorito per una maglia da titolare è senza dubbio Mignani che ha mostrato una condizione migliore rispetto allo stesso Tumminello, il quale potrebbe essere utilizzato in corso d'opera. Dopo l'infortunio e il rientro in occasione della trasferta di Latina, l'ex Pianese ha gradualmente racimolato punti, mettendo a segno anche una rete nel corso della sfida contro l'Altamura. A Giugliano è sceso in campo da titolare e lo farà anche domani, quando reggerà il peso del reparto offensivo giallorosso insieme a Lamesta e Manconi. Mignani è intenzionato a dare vita a un'ottima prestazione, in modo da proseguire la crescita e di cominciare a essere determinante nelle manovre della Strega.