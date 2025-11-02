Serie C / Diretta Benevento-Sorrento, LIVE Segui la testuale del derby campano della dodicesima giornata di campionato

Al Vigorito si affrontano Benevento e Sorrento per la dodicesima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia dei tre punti, dopo le due sconfitte rimediate con Catania e Giugliano tra campionato e Coppa Italia, contro un Sorrento reduce dal pareggio con il Latina

Benevento-Sorrento, il tabellino

BENEVENTO: in aggiornamento

SORRENTO: in aggiornamento

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Nechita di Lecco e Morotti di Bergamo: Quarto ufficiale: Esposito di Napoli. Operatore FVS: Ciannarella di Napoli