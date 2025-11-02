Benevento-Sorrento, Conte soddisfatto: "Risultato che ci dà fiducia" Le parole del tecnico dei costieri dopo il pari ottenuto al Vigorito

Pareggio positivo per il Sorrento al Vigorito, con il tecnico Conte che ha parlato così della sfida: "Nel primo tempo abbiamo semplicemente incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà, va dato merito al Benevento. Siamo riusciti a restare in partita e a tenerla viva. A volte gli episodi girano a favore, a questo punto diciamo che oggi è capitato anche noi. Nel secondo tempo abbiamo preso campo, loro si sono abbassati e abbiamo mantenuto un possesso maggiore, permettendoci di creare qualche problema al Benevento. D'Ursi? Per noi è un calciatore importante, come lo sono tutti. Lui ha caratteristiche diverse, è un calciatore che spicca per le sue caratteristiche, soprattutto con la sua corsa".

Conte e il pari al Vigorito

"Sono contento perché il Benevento aveva sempre vinto al Vigorito, questo è un risultato che ci dà fiducia e ci permette di credere di essere una squadra che può dire la sua".

Conte e l'utilizzo dell'FVS

"Non so che dire, guardiamo le stesse immagini che guarda il direttore di gara. Quando si propone una idea del genere, poi serve anche il materiale adeguato. Sicuramente sono favorevole, ma bisogna migliorare perché le immagini non danno il reale accaduto".