Benevento, Manconi: "Siamo arrabbiati, dobbiamo chiudere prima le partite" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo il pari rimediato al Vigorito col Sorrento

"L'FVS non mi piace molto, ma in alcune occasioni può aiutare. Questa è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare, perché abbiamo perso due punti importanti. Ancora una volta ci puniscono gli episodi, su questo dobbiamo migliorare. Ci manca lo step finale che sarebbe indispensabile per raggiungere il nostro obiettivo". Con queste parole Jacopo Manconi ha esordito nel post gara di Benevento-Sorrento. L'attaccante giallorosso, autore dell'unica marcatura della Strega nel match del Vigorito, ha poi proseguito: "Domenica andremo a Foggia, non sarà una sfida facile. Dovremo pensare partita dopo partita, possiamo vincere con tutte, ma facendo lo step che dicevo prima, altrimenti c'è sempre qualcosa che lasciamo qualcosa dietro. Quella di oggi era una occasione importante e siamo arrabbiati di non essere riusciti a vincere. In tante occasioni dobbiamo essere più incisivi, ma questo si può allenare. Dobbiamo chiudere le partite. Mentalmente siamo carichi per la prossima partita, così come tutto il gruppo. Siamo arrabbiati e partiamo da questo".