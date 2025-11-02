Benevento, Mehic: "Ci gira un po' male, dobbiamo essere più sporchi"

Ai microfoni di Offside, il centrocampista Dino Mehic ha parlato così al termine del match giocato col Sorrento: "Il rosso era evitabilissimo da parte dell'arbitro. Ceresoli tira indietro il piede, non era da ammonizione. Poi è successo l'episodio del gol del Sorrento, ma è un momento che ci gira male. L'episodio ci è andato a sfavore. Creiamo tanto, poi arriviamo lì davanti e non riusciamo a concretizzare. Bisogna mettere in sicurezza le partite, ce lo siamo detti anche alla fine del primo tempo. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato, questo è il calcio, Cosa ci manca? Secondo me poco. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo a volte gli episodi sono sfavorevoli. Dobbiamo essere più sporchi, soprattutto quando la partita si mette male. Lo abbiamo fatto stasera, secondo me è solo un momento e dobbiamo tenere la testa alta. Giochiamo un ottimo calcio, dobbiamo stringere i denti perché ne verremo fuori".
"Quella di mercoledì è stata una partita brutta che il Giugliano ha interpretato bene. La nostra è stata una brutta prestazione, anche la mia. Ho cercato di non abbattermi, oggi ho dimostrato di essere capace di rialzarmi. L'importante è non sbagliare mai l'atteggiamento, poi le prestazioni arrivano".