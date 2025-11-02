Benevento, Mehic: "Ci gira un po' male, dobbiamo essere più sporchi" Il commento del centrocampista giallorosso dopo il pari col Sorrento al Vigorito

Ai microfoni di Offside, il centrocampista Dino Mehic ha parlato così al termine del match giocato col Sorrento: "Il rosso era evitabilissimo da parte dell'arbitro. Ceresoli tira indietro il piede, non era da ammonizione. Poi è successo l'episodio del gol del Sorrento, ma è un momento che ci gira male. L'episodio ci è andato a sfavore. Creiamo tanto, poi arriviamo lì davanti e non riusciamo a concretizzare. Bisogna mettere in sicurezza le partite, ce lo siamo detti anche alla fine del primo tempo. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato, questo è il calcio, Cosa ci manca? Secondo me poco. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo a volte gli episodi sono sfavorevoli. Dobbiamo essere più sporchi, soprattutto quando la partita si mette male. Lo abbiamo fatto stasera, secondo me è solo un momento e dobbiamo tenere la testa alta. Giochiamo un ottimo calcio, dobbiamo stringere i denti perché ne verremo fuori".

"Quella di mercoledì è stata una partita brutta che il Giugliano ha interpretato bene. La nostra è stata una brutta prestazione, anche la mia. Ho cercato di non abbattermi, oggi ho dimostrato di essere capace di rialzarmi. L'importante è non sbagliare mai l'atteggiamento, poi le prestazioni arrivano".