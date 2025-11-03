Benevento, l'ex Improta firma col Giugliano e va subito in campo Nuova esperienza per il calciatore nativo di Pozzuoli

Riccardo Improta è approdato alla corte di Ezolino Capuano. Dopo la fine dell'esperienza al Latina, l'ex giallorosso si è accasato al Giugliano, poche ore prima del match giocato e vinto dalla formazione giallobù contro il Siracusa. Nonostante i tempi ristretti, Capuano non ci ha pensato due volte a utilizzare subito Improta, mandandolo in campo al 62', quando ha sostituito La Vardera. Improta, che nel Sannio ha vinto un campionato di Serie B, ma ha collezionato anche due retrocessioni, tornerà da avversario al Vigorito il prossimo 14 dicembre, quando ci sarà la sfida tra Benevento e Giugliano.