Benevento, Del Pinto sicuro: "Per la promozione sarà lotta a tre" L'ex centrocampista giallorosso era presente in tribuna nel corso del match col Sorrento

La sua è stata una presenza molto gradita al Vigorito, nel corso del match tra Benevento e Sorrento. Lollo Del Pinto, uno degli immortali, ha visto la sfida dalla tribuna, raccogliendo anche una bella accoglienza da parte dei tifosi che lo hanno incontrato allo stadio. L'ex centrocampista giallorosso è intervenuto in collegamento nel corso di Ottogol e ha parlato così del pari rimediato dalla squadra di Auteri: "Ho visto una partita positiva. Nel secondo tempo si è messa in maniera diversa, poi con l'espulsione è cambiato tutto. Ho visto, comunque, un buon Benevento. Ci sono tutti i presupporti per fare bene, tra l'altro ho notato chiaramente anche un grande spirito di squadra. L'arbitraggio non è stato dei migliori. Analizzando le altre squadre, ci sono Salernitana e Catania che potrebbero dare fastidio per la promozione diretta". Del Pinto ha poi proseguito sui risultati diversi che il Benevento raccoglie tra casa e trasferta: "Era da tempo che non venivo al Vigorito, è uno stadio da Serie A e questa è senza dubbio una valenza in più. In trasferta occorre essere più sporchi, da categoria. Vincere fuori ha un sapore diverso e deve essere uno stimolo in più per conquistare punti".