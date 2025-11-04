Foggia, col Benevento la giornata della legalità: ci sarà il procuratore Melillo L'annuncio del club rossonero per la venuta allo Zaccheria del procuratore nazionale antimafia

La giornata della legalità nello sport, che la Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha proposto al territorio di Capitanata in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre del Foggia e del Benevento del 9 novembre p.v., ore 20.30, presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, costituisce un momento prezioso e particolarmente significativo, non solo per rievocare la ricorrenza nazionale del 23 maggio a ricordo delle vittime di tutte le mafie e, così, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza che i valori fondamentali della legalità, dello sport e del rispetto delle regole, riverberano sulla libera convivenza civile, ma anche quale occasione di coerente ritrovata unità di intenti di tutti gli appassionati tifosi del Foggia.In questa prospettiva, per l’occasione, la Calcio Foggia 1920 s.r.l. e la sua Amministrazione giudiziaria, in data odierna, hanno potuto prendere atto della confermata presenza allo stadio del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Giovanni MELILLO, oltre che del Presidente dott.ssa Giulia ROMANAZZI e dei giudici della Terza Sezione Penale – Misure Prevenzione – del Tribunale di Bari, e del Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Roberto ROSSI, ai quali sin d’ora va il ringraziamento dell’Amministrazione giudiziaria e di tutti coloro che, in attuazione del progetto di legalità, contribuiscono alla migliore esecuzione del noto provvedimento giudiziario dello scorso maggio.Dopo ormai quasi sei mesi di “attività di supporto” ex art. 34 CAM alla Calcio Foggia 1920 s.r.l., l’occasione resta unica e senza precedenti per attestare in concreto, tutti insieme, il valore altamente simbolico della presenza dello Stato a sostegno dell’opera di recupero alla legalità dell’attività calcistica professionistica sempre più frequentemente interessata, come riferiscono le cronache, da provvedimenti ex art. 34 CAM.

In questa prospettiva, un’ora e mezza circa prima dell’inizio della partita, il Procuratore dott. Melillo, la Presidente dott.ssa Romanazzi e il Procuratore dott. Rossi incontreranno i giornalisti nella SALA STAMPA “ANTONIO FESCE” dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNAL’Amministratore e legale rappresentante della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. dott. Michele BITETTO