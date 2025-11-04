D'Agostino su Benevento, Catania e Salernitana: "Più forti solo sulla carta" Le parole del presidente della Casertana: "Possiamo inserirci anche noi per il vertice"

Intervenuto nel corso di Radio Caserta Tv, il presidente della Casertana D'Agostino ha parlato della lotta al vertice del campionato, sottolineando che anche la sua Casertana può ambire ai primi posti della classifica: “Salernitana, Catania e Benevento sulla carta hanno qualcosa in più delle altre, però il campo dice che – per come le abbiamo affrontate -, non c’è questa differenza tra loro e altre 3-4 squadre. Sulla carta sono le più forti, al momento però non lo hanno ancora dimostrato. Spero e credo che ci sarà qualche intruso tra queste. La Casertana? Perchè no. Spero che diremo la nostra fino alla fine. Per quanto dimostrato fino ad ora credo che ce lo meritiamo pure. Il Benevento non ci ha messo assolutamente sotto, la Salernitana idem, il Catania uguale, con Crotone e Potenza abbiamo vinto, col Cosenza sappiamo tutti com’è andata. Solo contro il Casarano abbiamo sbagliato”.