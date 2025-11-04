Benevento, Manconi sicuro: "Non siamo in crisi, ora pensiamo al Foggia" Le parole dell'attaccante giallorosso nel corso di Ottogol: "Dobbiamo migliorare negli episodi"

Ospite di Ottogol, Jacopo Manconi ha analizzato nel corso della trasmissione il momento che sta attraversando il Benevento, a poche ore dal pareggio rimediato al Vigorito contro il Giugliano: "Dobbiamo migliorare negli episodi, sono questi che ci stanno condannando. Sul diverso andamento in trasferta, devo dire che non sono affatto d'accordo sul fatto che non facciamo la partita, o che non c'è cazzimma in alcuni calciatori. Abbiamo sempre dominato fuori in casa. Sicuramente dovremo essere più sporchi, cercando di capire determinati momenti che devono essere gestiti in maniera diversa. Non siamo in crisi, e pensarlo mi fa arrabbiare perché non ci meritiamo questo. Noi siamo determinati e pensiamo già al Foggia. Non possiamo permetterci di essere negativi".

Manconi e l'importanza dei tifosi

Manconi ha poi proseguito: "Vogliamo stare più in alto. Personalmente, non guardo molto la classifica perché penso partita dopo partita. Voglio vincere, poi dopo analizziamo il da farsi. Ora nella mia mente c'è solo il Foggia, poi toccherà al Monopoli. I tifosi? Per noi sono importantissimi, inutile dire che rappresentano una parte fondamentale. Il calcio senza tifo non è calcio. Li sentiamo vicini, vogliamo alzare ancora di più l'asticella per fargli sentire che siamo con loro".