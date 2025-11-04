Benevento, ecco date e orari dei match fino alla prima di ritorno

La Lega Pro ha definito gli orari dei match che vanno dalla 17^ giornata alla prima di ritorno. La squadra di Auteri scenderà in campo di domenica alle 17:30 contro Cavese e Giugliano, per poi sfidare il Cerignola di venerdì, nell'anticipo dell'ultima sfida del girone d'andata. Il 2026 si aprirà con Benevento-Crotone, in programma il 5 gennaio, di lunedì, con la sfida che sarà trasmessa in diretta da Rai Sport.
Benevento, il programma fino al 5 gennaio 2026
17^ giornata: Domenica 7 dicembre, ore 17:30: Cavese-Benevento
18^ giornata: Domenica 14 dicembre, ore 17:30: Benevento-Giugliano
19^ giornata: Venerdì 19 dicembre, ore 20:30: Audace Cerignola-Benevento
20^ giornata: Lunedì 5 gennaio, ore 20:30: Benevento-Crotone