Foggia-Benevento, designato l'arbitro del match dello Zaccheria Scelto il direttore di gara della sfida valida per la 13a giornata di campionato

Sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara a dirigere il match tra Foggia e Benevento, in programma domenica allo Zaccheria con inizio fissato alle ore 20:30. Il fischietto abruzzese ha un solo precedente con la Strega, risalente alla scorsa stagione e che vide i giallorossi vincere col punteggio di 2-1 contro la Turris. La sfida, come noto, è stata cancellata a causa dell'esclusione dei corallini dal campionato. Allo Zaccheria, Ursini sarà coadiuvato dagli assistenti Gigliotti di Lamezia Terme e Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Spina di Barletta. Scelto come operatore FVS Cantatore di Molfetta.