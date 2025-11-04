Benevento Store, Salvemini e Vannucchi accoglieranno i tifosi Annunciato il secondo appuntamento nel punto vendita di via del Pomerio

Dopo l'appuntamento con Scognamillo e Maita, si rinnovano gli eventi al Benevento Store di via del Pomerio. Giovedì sarà la volta di Salvemini e Vannucchi, come annunciato dal club giallorosso attraverso una nota ufficiale:

Secondo appuntamento con #BeneventoExpress – Una storia da vivere al nostro Store! Vieni a incontrare i tuoi idoli giallorossi e acquistare le loro maglie autografate a prezzi speciali! #GliEstremi: Giovedì 6 novembre, dalle 17:30 alle 19:00, ti aspettiamo nel nostro Store Ufficiale, in Via del Pomerio 43, con il bomber Francesco Salvemini e il portiere Gianmarco Vannucchi!