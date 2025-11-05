Benevento, seduta a porte aperte verso Foggia: c'è Simonetti. Out Salvemini Auteri valuta il sostituto dello squalificato Ceresoli per la sfida dello Zaccheria

Secondo allenamento giornaliero per il Benevento che prosegue la preparazione al match con il Foggia, in programma domenica alle 20:30. Come anticipato, Simonetti ha regolarmente ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il tuttocampista giallorosso si è presentato in buone condizioni, ma è chiaro che servirà del tempo prima di rivederlo in campo nel pieno della condizione. Simonetti, comunque, sembra essersi ripreso e sta lavorando sodo per mettersi quanto prima a disposizione di Auteri. All'Imbriani, il tecnico giallorosso ha potuto lavorare con tutto il gruppo, a eccezione di Salvemini che è ancora alle prese con il problema alla caviglia.

Auteri valuta il sostituto di Ceresoli

La seduta è proseguita con un buon ritmo. Per Auteri sarà importante valutare l'alternativa a Ceresoli, il quale salterà il match dello Zaccheria dopo il rosso rimediato con il Sorrento per doppia ammonizione. In pole per sostituirlo c'è Ricci che, in questo primo scorcio di stagione, non ha ancora mostrato il suo pieno potenziale. A centrocampo, invece, ci sarà il rientro di Prisco dal primo minuto che giocherà al fianco di capitan Maita. In avanti, resta il ballottaggio tra Tumminello e Mignani, con quest'ultimo che al momento è favorito. Il programma di lavoro proseguirà domani con una seduta pomeridiana. Alle 17:30 ci sarà l'atteso appuntamento al Benevento Store con Vannucchi e Salvemini che incontreranno i tifosi per selfie e autografi. Previsti anche degli sconti sui kit gara.