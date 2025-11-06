Benevento, il club giallorosso ha ospitato gli studenti nel Pmi Day Tour delle strutture per i giovani nell'ambito dell'evento promosso da Confindustria

Mattinata ricca di emozioni e curiosità quella vissuta dagli studenti di due classi del Liceo Scientifico, con indirizzo sportivo. Nell'ambito del Pmi Day promosso da Confindustria Benevento, i partecipanti hanno avuto modo di visitare le strutture del Benevento Calcio, nel corso di un appuntamento che si rinnova e che è giunto alla terza edizione. A fare da cicerone il club manager Alessandro Cilento, accompagnato dai collaboratori che hanno spiegato nel dettaglio l'attività del sodalizio giallorosso. Un lavoro che non conosce soste, nel segno della professionalità e della voglia di eccellere sia in campo che fuori. Alessandro Muollo ha illustrato il lavoro della biglietteria giallorossa, mentre Fabio Siniscalchi si è occupato nell'elencare l'attività commerciale, insieme a Sonia Iacoviello che ha messo in risalto il ruolo della comunicazione. Successivamente, gli studenti sono entrati in un “luogo sacro”, lo spogliatoio del Benevento, la cui importanza è stata spiegata dal team manager Fabrizio Melara. Il tour è proseguito sul manto erboso del Ciro Vigorito, per poi passare all'Antistadio Imbriani, dove è stato possibile conoscere il lavoro dello staff tecnico, e in particolare dei match analyst giallorossi, Testa e Bertorelle. Soddisfatti i ragazzi che hanno avuto modo di fare domande e di conoscere nel dettaglio il mondo del Benevento Calcio, in modo da visionare da vicino l'attività di una società calcistica professionistica. Un incontro, quello vissuto questa mattina, che sarà sicuramente utile ai giovani studenti lungo il percorso di studio che, come detto, è a indirizzo sportivo.

Confindustria, Dionisi: "Momento di grande coinvolgimento"

Presente per Confindustria Clementina Dionisi, presidente di Piccola Industria: “Questa realtà imprenditoriale è una opportunità per conoscere un mondo produttivo che differisce dalla manifattura, però è una opportunità per capire l'impegno di studio che gli consenta di scegliere una professione che gli permetta di rimanere sul territorio. Il Pmi day è importante, gli imprenditori aprono le porte delle aziende per ospitare gli studenti. In altre occasioni, gli stessi ragazzi non avrebbero avuto opportunità del genere, attraverso cui possono toccare con mano l'economia reale delle piccole imprese che rappresentano l'ossatura portante del sistema produttivo italiano. L'Ivpc è tutto ciò che riguarda il mondo di Vigorito, è particolarmente attento a tutto ciò che è il mondo giovanile. Noi, come Confindustria, siamo molto vicini a loro. Quest'anno il tema declinato da confindustria nazionale è scegliere, tornare, restare, includere. Abbiamo chiamato i giovani a riflettere su questi temi, in una fase delicata in cui devono approcciarsi al mondo lavorativo, universitario o di formazione professionale. Per noi è un momento di grande coinvolgimento, siamo lieti di essere stati ospiti dal Benevento Calcio".