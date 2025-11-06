Benevento, l'abbraccio di Vannucchi e Salvemini ai tifosi allo Store Tanti giovani sostenitori giallorossi hanno incontrato i due calciatori per selfie e autografi

Si rinnova l'appuntamento al Benevento Store con i tifosi giallorossi. Questa sera è stata la volta di Vannucchi e Salvemini che hanno abbracciato tutti coloro che hanno partecipato all'evento, in particolar modo bambini e ragazzi che, con grande entusiasmo, hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Positiva l'affluenza nel punto vendita ufficiale di via del Pomerio, per un appuntamento che piace e che coinvolge, come detto, soprattutto i sostenitori più piccoli che hanno modo di poter abbracciare i propri beniamini.

Vannucchi e Salvemini abbracciano i tifosi del Benevento

Anche per Vannucchi e Salvemini è stato un momento importante. Entrambi sono stati elogiati dai tifosi, con l'augurio che si possa quanto prima tornare alla vittoria nel match di domenica, in programma allo Zaccheria contro il Foggia. Salvemini ha sottolineato l'importanza di simili eventi per poter rafforzare il legame con i tifosi. Della stessa opinione è stato Vannucchi che non vede l'ora di scendere in campo per cercare l'immediato riscatto dopo i recenti risultati negativi. Dopo Scognamillo e Maita prima e Vannucchi e Salvemini ora, l'appuntamento al Benevento Store è destinato a proseguire la prossima settimana, con i protagonisti che verranno svelati nei prossimi giorni dal club giallorosso.