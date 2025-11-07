Il Foggia ha scelto il nuovo tecnico: esordirà contro il Benevento L'annuncio del club rossonero dopo l'addio di Delio Rossi

Dopo le dimissioni di Delio Rossi, il Foggia ha scelto il nuovo tecnico a cui affidare la panchina rossonera. Si tratta di Enrico Barilari, reduce dall'esperienza dello scorso anno vissuta in forza al Sorrento. Il tecnico, nativo di Levanto, esordirà proprio contro il Benevento di Auteri. Barilari h affrontato soltanto una volta, in carriera, la formazione giallorossa: il precedente è dello scorso anno, quando la Strega si impose in casa del Sorrento (si giocò a Potenza) con il netto risultato di 3-0, con reti di Perlingieri, Tosca e Lamesta.