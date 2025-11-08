Foggia-Benevento, i convocati di Auteri: la decisione su Salvemini

Indisponibile Ceresoli che deve scontare la giornata di squalifica

Benevento.  

Definiti i calciatori a disposizione di Auteri per il match di domani con il Foggia. Assente Salvemini, così come Simonetti e Nardi. Non c'è Ceresoli che deve scontare la giornata di squalifica dopo il rosso rimediato con il Sorrento. 

Foggia-Benevento, ecco i convocati di Auteri

PORTIERI: Russo, Esposito, Vannucchi; 
DIFENSORI: Borghini, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi; 
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras; 
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Nardi, Simonetti, Salvemini, Ceresoli. 

