Foggia-Benevento, i convocati di Auteri: la decisione su Salvemini

Definiti i calciatori a disposizione di Auteri per il match di domani con il Foggia. Assente Salvemini, così come Simonetti e Nardi. Non c'è Ceresoli che deve scontare la giornata di squalifica dopo il rosso rimediato con il Sorrento.
Foggia-Benevento, ecco i convocati di Auteri
PORTIERI: Russo, Esposito, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello.
INDISPONIBILI: Nardi, Simonetti, Salvemini, Ceresoli.